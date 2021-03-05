شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا يبدأ خطة تجديد عقد ميسى بمفاوضات مع صديق البرغوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية عن صفقة كبرى يستهدفها خوان لابورتا حال فوزه بانتخابات برشلونة لتساعده في الإبقاء على ليونيل ميسى «البرغوث» قائد ونجم البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن لابورتا يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، في الصيف المقبل، ويعد مهاجم مانشستر سيتي أحد أفضل المهاجمين في العالم خلال السنوات الماضية، وينتهي عقده مع السيتيزنس بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتحدث مسؤولو مانشستر سيتى مع سيرجيو أجويرو، بعد الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا.

وأضافت الصحيفة أن لابورتا يرى أن إحضار أجويرو إلى كامب نو لن يكلف النادي شيئا، وفي حالة استعادة مستواه المعهود سيضيف قوة كبيرة لهجوم برشلونة.

وقالت الصحيفة إن لابورتا يتوقع أن التعاقد مع أجويرو سيكون خطوة كبيرة نحو تجديد عقد ليونيل ميسي قائد برشلونة، في ظل العلاقة القوية التي تجمع كلا اللاعبين من صغرهما، وثقة ميسي في أهمية أجويرو كمهاجم للبرسا.