شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زادت مباريات الدورى المصري الممتاز سخونة و متعة مع اقتراب نهاية الدور الأول للمسابقة، ورغم عدم تساوي معظم الفرق خوض المباريات لظروف مشاركة بعض الأندية فى البطولات الأفريقية أو مونديال الأندية أو حتى لظروف كورونا، إلا أن الصراع محتدم فى القاع من أجل الهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثاني.

وشهدت نتاج المباريات التي أقيمت اليوم الجمعة 4-3-2021 تغييرا فى ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد فوز الاتحاد على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، وتعادل الإسماعيلي مع وادي دجلة سلبيا، وتعادل طلائع الجيش مع إنبي بهدف لمثله.

وبالرغم من تعادل الزمالك الأخير مع وادي دجلة إلا أنه حافظ على صدارة المسابقة برصيد 30 نقطة، رغم خوضه 13 مباراة فقط، عكس بعض منافسيه ممن خاضوا 15 مباراة.

1 الزمالك 30

2 الأهلي 24

3 مصر المقاصة 24

4 إنبي 23

5 المصري 22

6 بيراميدز 22

7 سيراميكا 21

8 الجونة 21

9 الاتحاد السكندري 21

10 سموحة 19

11 غزل المحلة 18

12 أسوان 17

13 المقاولون العرب 15

14 البنك الأهلي 14

15 طلائع الجييش 12

16 الإسماعيلي 10

17 الإنتاج الحربي 10

18 وادي دجلة 9