خشية من الصدام مع موسيماني.. كيف نصح لاعبي الأهلي كهربا؟

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت مصادر داخل النادي الأهلي، عن أن بعض المقربين من محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة بالنادي، نصحوه بعدم حضور مباراة الفريق أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولى، في التاسعة مساء غدا السبت، بعد العقوبة التي أصدرتها الإدارة بإيقافه لمدة شهر، وغرامة 200 ألف جنيه بعد الأزمة الأخيرة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب مباراة طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

كهربا ينوي الاستماع لنصيحة زملائه وعدم حضور مباراة فيتا



وقالت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـموقع «الوطن سبورت»، إن هناك بعض اللاعبين نصحوا محمود كهربا بعدم الظهور في ستاد القاهرة الدولي خلال مباراة فيتا كلوب، غدا السبت، والابتعاد عن الأنظار في الفترة الحالية، خشية من تفاقم الأمور وحدوث أي أمر مفاجئ، وهو منعه من حضور المباراة.

وأكدت المصادر، أن النصائح تضمنت الاختفاء عن الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني، وعدم الاقتراب من الفريق في الفترة الحالية، حتى هدوء الأوضاع، وتحقيق الفوز على بطل الكونغو، حتى يتسنى للبعض التدخل وفتح الأمر مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، للعفو عنه ومحاولة إنهاء الأزمة وإلغاء الإيقاف إذا سنحت الظروف.

واختتمت المصادر، أن الأقرب أن يستمع كهربا لنصائح البعض وعدم الظهور في مباراة فيتا كلوب الكونغولي غدا، ومنح الفرصة لزملائه للتدخل وحل الأمر مع المدير الفني بيتسو موسيماني.



مشادة مباراة طلائع الجيش وراء عقوبة كهربا



وكانت إدارة الأهلي، أصدرت عقوبة الأربعاء الماضي، بحق محمود عبد المنعم كهربا، باستبعاده لمدة شهر كامل عن المباريات، وتغريمه 200 ألف جنيه، بقرار من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

جدير بالذكر أن كهربا دخل في مشادة مع بيتسو موسيماني، عقب مباراة طلائع الجيش بالدوري الممتاز، بسبب عدم مشاركته أساسيًا في المباريات مع الفريق خلال الفترة الماضية.