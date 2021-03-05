خاص.. طلب محامي الأهلي أمام المحكمة الرياضية بشأن هروب كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طالب السويسري مونتيري، محامي النادي الأهلي، من المحكمة الرياضية الدولية بإلزام النجم الساحلي بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأحمر، نظير ضم النادي التونسي للمهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي.

وكان كوليبالي لاعباً ضمن صفوف الأهلي عام 2017، قبل أن يرحل عن النادي دون الحصول علي إذن، ويتعاقد في النهاية مع النجم الساحلي.

وحضر مونتيري جلسة استماع عبر الإنترنت أمس الخميس مع المحكمة الرياضية ممثلاً عن الأهلي للمطالبة بحقوق النادي الأحمر، بجانب غرامة تأخير عن سداد المستحقات.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكمًا بإلزام النجم الساحلي وكوليبالي بدفع مليون و400 ألف دولار لصالح الأهلي في يوليو الماضي.

وقال مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، إن النجم الساحلي تواصل مع مسؤولي النادي وقتها، وتم التوصل لصيغة اتفاق لدفع المبلغ بشكل ودي، ولكن لم تسر الأمور بشكل جيد.

وأضاف: "تقدمنا بشكوي جديدة للمحكمة الرياضية الدولية عبر محامينا السويسري مونتيري، والتزم النجم الساحلي بدفع الغرامة، بجانب نسبة معينة للتأخير".

وأكمل: "لكن النجم الساحلي أشرك اللاعب وقام بالاستئناف على الحكم بعد وصول حيثيات الحكم له".

وأتم المصدر قائلا: "كانت هناك جلسة استماع لجميع الأطراف عبر الإنترنت أمس الخميس، وطالب المحامي بإلزام النجم الساحلي بدفع قيمة الغرامة للأهلي".