يلا لايف | بث مباشر شاهد الشباب والقادسية في الدوري السعودي

شاهد بث مباشر لمباراة “الشباب والقادسية” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 5-3-2021 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الشباب والقادسية” على قناة السعودية الرياضية 4، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.

وتقام مواجهة الشباب والقادسية على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:35 بتوقيت السعودية، 17:35 بتوقيت مصر، 15:35 بتوقيت جرينتش.

بعد خسارته أمام الفتح في الجولة 19، عاد نادي الشباب ليحقق انتصارين متتاليين، ففي الجولة الماضية فاز على ضمك، وقبل ذلك على “أهلي جدة”.

ويتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 5 عن ملاحقه “الهلال“، وفي رصيده 44 نقطة، جمعها من 21 مباراة، انتصر في 13 مناسبة، وتعادل في 5، وخسر 3 مرات.

ويمتلك نادي الشباب خط هجوم فتاك هذا الموسم في الدوري السعودي، حيث سجل لاعبوه 44 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واستقبلت شباكه 25 هدف.

في المقابل، تلقى القادسية خسارته الأولى على يد “الاتحاد” في الجولة الماضية، وذلك بعد سلسلة من النتائج الإيجابية والقياسية في الدوري السعودي، إذ كان يعد الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في آخر 10 جولات، تعادل في 7 مناسبات، وانتصر في 3.

ويقبع القادسية في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، جمعها من 21 مباراة، انتصر في 7 مباريات، وتعادل في 8 مناسبات، وخسر 6 مرات.

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