جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح وانتقاله لفريق ريـال مدريد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح وأزمة استبداله خلال لقاء فريقه ليفربول وتشيلسي الذي أقيم مساء أمس على أرض ملعب أنفليد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي وانتهى بفوز البلوز بهدف دون، مستمرة خاصة أن جماهير ليفربول انقلبت على كلوب، ووصفت قراره بالغريب.

وطالب عدد من جماهير ليفربول في الوطن العربي مغادرة محمد صلاح من قلعة أنفليد والانتقال لصفوف ريال مدريد بعد شعورهم بعدم ارتياحه داخل كتيبة ليفربول خلال هذا الموسم خلال الفترة الماضية وخاصة لقاء تشيلسي الذي شعر الجميع بالغضب تجاه كلوب بعد استبداله.

وجاءت تعليقات جماهير ليفربول الإنجليزي على قلب رجل واحد مجمعين على رحيله من ليفربول بعد الأزمات النفسية الذي يتعرض لها خلال الفترة الماضية خاصة لقاء تشيلسي.

وانقسمت التعليقات ما بين الرحيل عن الفريق بشكل عام، وآخرين طالبوا بانضمام محمد صلاح لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال صفوت عبدالحليم أحد المشجعين المنتمين لليفربول، ريال مدريد يناديك يا صلاح، ريال مدريد مكانك المناسب يا صلاح. فيما أضاف آخر، شكر ياكلوب – ارحل يا صلاح.

وتابع آخر: بيقولك صلاح استبدل لأنه ما دافع، قرار منطقي صراحة خاصة أننا كنا فائزين 9-0 وننتشي ونحافظ على الكلين شيت. وقال مشجع آخر ينتمي لفريق ريال مدريد، من فضلكم تعاقدوا مع محمد صلاح.

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح وانتقاله لفريق ريال مدريد

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح وانتقاله لفريق ريال مدريد

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح وانتقاله لفريق ريال مدريد

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح وانتقاله لفريق ريال مدريد

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح وانتقاله لفريق ريال مدريد

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح وانتقاله لفريق ريال مدريد

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح وانتقاله لفريق ريال مدريد

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح وانتقاله لفريق ريال مدريد

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح وانتقاله لفريق ريال مدريد

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح وانتقاله لفريق ريال مدريد

شنت جماهير ليفربول هجوما شرسا على يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عقب اسبتداله محمد صلاح خلال لقاء تشيلسي الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب أنفيلد، وفاز به البلوز بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفاعلت جماهير ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأبدى عدد كبير منهم استياءهم لقرار المدرب الألماني بتغيير محمد صلاح الذي اعتبروه اللاعب الوحيد الذي كان قادرا على صناعة الفرص خلال هذا اللقاء.

ووجه أحد المشجعين حديثه لكلوب، متسائلا: ماذا تفعل بحق الجحيم؟.. في تعبير منه عن غضبه الشديد لمغادرة محمد صلاح أرض ملعب لقاء ليفربول وتشيلسي. وأضاف مشجع آخر: لماذا يغادر صلاح هذا اللقاء؟، حقا قرار غريب. وأكد مشجع ثالث: صلاح كان اللاعب الوحيد الذي صنع الفرص، ماني وفيرمينو عديما الجدوى، ما هذا بحق الجحيم؟.

وجاء تعليق مشجع يدعى جاكوب، يسخر فيه من قرار كلوب بتغيير صلاح، ويقول: نعم، نستبدل أفضل مهاجم لدينا بأكبر عدد من الأهداف في الدوري. ويضيف جوردن هانتلي، أحد المشجعين المنتمين لفريق ليفربول، لماذا نتخلص من متصدر الهدافين في الدوري الإنجليزي عندما نحتاج إلى هدف؟. وتابعت كارلا رولاند، لا أستطيع أن أفهم استبدال صلاح، بوبي أسوأ لاعب في المقدمة ومسؤول عن هدف تشيلسي. ما الذي يفكر فيه كلوب LFC.

صور من تعليقات جماهير ليفربول على قرار استبدال كلوب لصلاح في لقاء تشيلسي

صور من تعليقات جماهير ليفربول على قرار استبدال كلوب لصلاح في لقاء تشيلسي

صور من تعليقات جماهير ليفربول على قرار استبدال كلوب لصلاح في لقاء تشيلسي

صور من تعليقات جماهير ليفربول على قرار استبدال كلوب لصلاح في لقاء تشيلسي