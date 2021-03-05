قضايا تجديد اللاعبين تشعل الأجواء داخل ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

أكدت التقارير الصحافية، بأن هناك العديد من القضايا المتعلقة بتجديد عقود بعض نجوم الفريق، وليس فقط الثنائي جيانلويجي دوناروما، وهاكان كالهانوغلو، حيث قامت صحيفة كوريري ديلا سيرا، بتقييم الوضع في هذا الصدد. لا تتعلق قضايا التجديد في ميلان على الثنائي دوناروما وكالهانوغلو، حيث أكدت التقارير بأن إدارة "الروسونيري" ترغب في تجديد عقود بعض اللاعبين الآخرين. وأفادت التقارير بأنه سيتعين عليهم التفكير في تجديد عقد فرانك كيسي، حيث ينبغي ألا يواجه المسؤولين أية مشاكل بهذا الصدد. وهناك أيضاً قائد الفريق، أليسيو رومانيولي، والذي قد تظهر بعض المعوقات في تجديد عقده، في حال رغبته بإجراء بعض التعديلات، نظراً لأدائه المتقلب في المباريات الأخيرة. ويحتاج روما إلى التعاقد مع قلب هجوم جديد، وهذا هو السبب في أن هدف التأهل لدوري أبطال أوروبا يظل أساسياً.

