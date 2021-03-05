رسمياً.. الصفاقسي يعين الإسباني مورسيا مدرباً للفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، رسمياً اليوم الجمعة، تعيين المدرب الإسباني جوزي مورسيا مديراً فنياً للفريق، خلفاً للمدرب المقال أنيس بوجلبان. أفاد النادي في بيان مقتضب على صفحته بفيس بوك، أن جوزي مورسيا أشرف صباح اليوم على أول حصة تدريبية للفريق تحت قيادته. وقررت إدارة النادي الاستغناء عن خدمات أنيس بوجلبان، الذي تولى تدريب الفريق التونسي منذ بداية الموسم الحالي، عقب الهزيمة المفاجئة للفريق على أرضه أمام اتحاد تطاوين 1-2، وهو ما قلص حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري. ويحتل الصفاقسي المركز الثاني في الدوري، بفارق عشر نقاط خلف المتصدر الترجي، كما ينافس ضمن دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

