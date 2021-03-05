أسطورة ليفربول: لا أصدق ما يفعله ماني مع صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

صرح الإنجليزي مايكل أوين، نجم ليفربول السابق، أن السنغالي ساديو ماني جناح الريدز يرفض الحصول على ركلات جزاء حتى لا يسددها النجم المصري محمد صلاح.

وقال أوين، في تصريحات نقلتها شبكة "أوبتوس سبورت" الإنجليزية: "ماني كان بإمكانه الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول لمباراة تشيلسي بعد عرقلة أندرياس كريستنسن، لكنه استمر في الهجمة ولم يسقط".

وأضاف: "أي شخص مكانه سيحاول الحصول على ركلة جزاء، لم أصدق أن ماني لم يسقط، أنا لا أدافع عن ذلك، لكن عادةً ما ترى لاعبين يسقطون للحصول على ركلة جزاء".

وتابع: "هناك أفكار ملتوية تتسلل إلى رأسي، محمد صلاح هو المنفذ الأول لركلات الجزاء في ليفربول، وإذا كان ساديو ماني يعتقد أنه حصل على فرصة للتسجيل فإنه سيفعل ذلك، يقول (إذا لم أبق واقفا على قدمي، فسيحصل محمد صلاح على ركلة جزاء أخرى ويسجل)".

وأوضح: "صلاح وامني تنافسا على الحذاء الذهبي في الموسمين الماضيين، نعلم جميعًا مدى تنافسية اللاعبين المهاجمين، نعلم جميعًا مدى أنانية الهدافين بطريقة ما".

وتابع: "الطبيعة التنافسية بين ماني وصلاح قد تكون نظرية جامحة، لكننا رأيناهم لا يتناقلون الكرة إلى بعضهم البعض عندما يكون أحدهم في موضع أفضل للتسجيل من الآخر، وهذا يجعلني أتساءل فقط".

وأتم أوين قائلا: "نحن نتحدث عن الأنانية، لقد رأينا صلاح يهز رأسه عند استبداله، نحن نعرف مدى رغبته في الفوز بالحذاء الذهبي، رأينا ذلك يحدث أيضا أمام شيفيلد يونايتد، لذا ما يحدث يجعني أفكر قليلًا".

وسقط ليفربول في فخ الهزيمة الخامسة على التوالي في ملعبه "آنفيلد" للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الخسارة على يد تشيلسي بنتيجة 0-1 أمس الخميس.

يذكر أن صلاح يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري برصيد 17 هدفا، فيما سجل ماني سبعة أهداف في المسابقة بعد مرور 27 جولة حتى الآن.