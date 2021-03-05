شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة و أتليتك بلباو .. موعد نهائي كأس ملك إسبانيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل نادي أتليتك بلباو إلى نهائي كأس ملك إسبانيا20201 ليواجه نادي برشلونة ونجمه العالمي ميسي .

وتأهل أتليتك بلباو للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق ليفانتي بنتيجة 2-1 بعد مباراة طويلة تعدت التسعين دقيقة ووصلت إلى الأشواط الإضافية ليتأهل لنهائي كأس الملك .



وتأهل أتليتك بلباو بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين أمام نادي ليفانتي ليواجه نادي برشلونة الباحث عن تحقيق بطولة جديدة فى دولاب بطولاته .

كان برشلونة حقق عودة تاريخية أمام نادي إشبيلية حيث خسر فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 ، وتمكن من الفوز بنتيجة 3-0 فى مباراة الإياب.



وستقام المباراة النهائية بين برشلونة وأتليتك بلباو في ملعب آخر غير ملعب الفريقين، وبالتحديد في مدينة إشبيلية.

قرر الاتحاد الإسباني إقامة المباراة النهائية بين برشلونة وأتليتك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا 2021 السبت 17 أبريل على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

ويعاني نادي برشلونة من موسم سىء فى بطولة الدوري الإسباني حيث يتصدر نادي أتليتكو مدريد البطولة وهناك منافسة حامية من جانب برشلونة وأتليتكو وريال مدريد على الظفر بالبطولة الأغلى على الأراضى الإسبانية .



ويتصدر أتليتكو مدريد البطولة برصيد 58 نقطة أمام برشلونة صاحب الـ53 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد علماً بأن الفريقين لعبا مباراة أكثر من أتليتكو مدريد صاحب الصدارة .