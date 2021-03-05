شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى.. أحمد سمير يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 4 / 3 / 2021 مباراة غزل المحلة ضدد البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

تعادل سلبي بين غزل المحلة والبنك الأهلي فى الدوري

انتهت مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي التي جمعتها اليوم ،الخميس، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري بالتعادل السلبي.

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش يتصدر برصيد 7 أهداف و ياتى عمر كمال مهاجم فريق المصرى البورسعيدى بالمركز الثانى و يوسف " أوباما " مهاجم فريق الزمالك فى المركز الثالث مصر المقاصة بنفس رصيد الاهداف و فى المركز الرابع أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا برصيد 6 أهداف .