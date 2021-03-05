شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى.. الزمالك يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 4 / 3 / 2021 مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلى ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

تعادل سلبي بين غزل المحلة والبنك الأهلي فى الدوري

انتهت مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي التي جمعتها اليوم ،الخميس، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري بالتعادل السلبي.

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز

وجاء ترتيب الدورى المصرى الممتاز الزمالك يتصدر برصيد 30 نقطة و ياتى فريق الاهلى بالمركز الثانى برصيد 24 نقطة وفى المركز الثالث مصر المقاصة بنفس رصيد عدد النقاط و المصرى البورسعيدى يحتل المركز الرابع برصيد 22 نقطة .