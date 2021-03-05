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ترتيب الدورى المصرى.. الزمالك يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - أقيم  اليوم الخميس 4 / 3 / 2021 مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلى ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

تعادل سلبي بين غزل المحلة والبنك الأهلي فى الدوري

انتهت مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي التي جمعتها  اليوم ،الخميس، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بالتعادل السلبي.

تعادل سلبي بين غزل المحلة والبنك الأهلي فى الدوري
جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز 

وجاء ترتيب الدورى المصرى الممتاز الزمالك يتصدر برصيد 30 نقطة و ياتى فريق الاهلى بالمركز الثانى برصيد 24 نقطة وفى المركز الثالث مصر المقاصة بنفس رصيد عدد النقاط و المصرى البورسعيدى يحتل المركز الرابع برصيد 22 نقطة .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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