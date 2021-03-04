شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جالاتا سراي: الأخطاء ضدنا منظمة وهناك من يريدون إحداث فوضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مصطفى جنكيز، رئيس نادي جالاتا سراي التركي، بيانًا رسميًا لجماهير ناديه، اليوم الخميس، عقب أزمة طرد نجم الفريق مصطفى محمد خلال لقاء أنقرة جودجو، أمس، بالدوري المحلي.

وعقد جنكيز، جلسة مع رئيس الاتحاد التركي، للإعتراض على ما وصفها بالأخطاء التحكيمية ضد فريقه، قال وقال رئيس جالاتا سراى في البيان: «هناك أخطاء يتم ارتكابها ضد كل فريق بالدوري، لكن الأخطاء ضد جالاتا سراي منظمة وممنهجة، هناك من يريدون إحداث الفوضى، ونحن نعرف جيدا كيف نحاربهم».

وتعرض مصطفى محمد للطرد المباشر، بعد التحام بالمرفق مع إبراهيم أكداج، لاعب أنقرة، ليغيب بذلك لمباراتين متتاليتين عن جالاتا سراي.

واستعار جالطة سراي مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، لموسم ونصف الموسم، مقابل مليوني دولار، مع أحقية البيع بـ4 ملايين دولار، خلال يناير الماضى.

وتألق مصطفى محمد وسجل 6 أهداف مع الفريق التركي، منذ انضمامه لصفوفه.