شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بيكيه يغيب عن برشلونة بسبب إصابة في الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، حول تفاصيل الإصابة التي تعرض لها جيرارد بيكيه مدافع الفريق الأول، خلال مواجهة إشبيلية، التي فاز بها البارسا بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2020-2021.

وقال النادي، خلال بيان رسمي، نشره حساب النادي على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»: «أظهرت الفحوصات والاختبارات الطيبة التي أجريت صباح اليوم، إصابة جيرارد بيكيه بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، وعودته تعتمد على سرعة تعافيه».

وسجل بيكيه هدف برشلونة القاتل في الدقيقة 94، والذي قاد الفريق للأشواط الإضافية، لكنه اشتكى من آلام، وأنهى المباراة وهو متحامل على نفسه.