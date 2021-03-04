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الامارات | بالفيديو: هدف محمد صلاح الصاروخي في مرمى تشيلسي

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود عشاق الكرة العالمية بالذاكرة قليلاً لاسترجاع مشهد الهدف الصاروخي الذي أحرزه المصري محمد صلاح نجم في مرمى تشيلسي خلال مواجهة الفريقين بموسم 2019-2020، وذلك قبل المعركة الكبيرة المرتقبة بينهما اليوم الخميس (12:15 مساء بتوقيت الإمارات) في الجولة 27 من لكرة القدم.

وكان الفتى المصري الذهبي قاد ليفربول للفوز بهدفين نظيفين في تلك المباراة ويسعى إلى تجديد إصابته لمرمى "البلوز" الليلة، لمواصلة صدارته للهدافين خصوصاً أنه يتربع على القمة برصيد 17 هدفاً، فيما يأمل كذلك إلى قيادة "الريدز" لمركز أفضل من السادس والارتقاء نحو مركز لائق لاسيما ان فريقه حامل اللقب يعاني الأمرين في الموسم الحالي بسبب الإصابات ويمتلك 43 نقطة متأخراً بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يخطو بثبات نحو اللقب.

.. فهل يسجل محمد صلاح في مباراة الليلة؟

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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