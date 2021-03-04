عاجل | تشكيلة الفيصلي الاساسية امام الرمثا في درع الاتحاد الأردني

أعلن المدرب “حسام السيد” تشكيلة الفيصلي الاساسية لمواجهة الرمثا، في مباراة ضمن منافسات دور المجموعات من درع الاتحاد الأردني.

وشهدت تشيكلة الفيصلي الاساسية تواجد، “نور بني عطيه” في حراسة المرمى، وسيلعب من أمامه “محمد أبو رزيق، ورد البري، سالم العجالين، وإبراهيم دلدوم”.

وتقام بطولة درع الاتحاد الأردني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة على 4 مجموعات والتي تضم كل منهما 3 أندية، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي مباشرة، والذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ويقع الفيصلي في المجموعة الثانية، والتي تضم خصمه اليوم “الرمثا”، بالإضافة إلى فريق البقعة.

وحقق الفيصلي والرمثا الانتصار في مباراتهم أمام “البقعة” الذي يتذيل ترتيب المجموعة، وتعد مواجهة اليوم حاسمة ومفصلية في مشوار الفريقان في المسابقة.

تشكيلة الفيصلي الاساسية امام الرمثا في درع الاتحاد الأردني

حراسة المرمى: نور بني عطيه.

خط الدفاع: محمد أبو رزيق، ورد البري، سالم العجالين، وإبراهيم دلدوم.

خط الوسط: أنس الجبارات، خالد زكريا، ويوسف أبو جلبوش.

خط الهجوم: أحمد العرسان، محمد بني عطيه، ومحمد العكش.

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