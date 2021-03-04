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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس أن مباراة ليفربول الإنجليزي مع لايبزيج الألماني الأسبوع المقبل في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ستقام في العاصمة المجرية بودابست.
واضطر يويفا لنقل المباراة المقررة في العاشر من مارس الجاري، نظرًا لأن لايبزيج كان سيضطر لقضاء أسبوعين في العزل الطبي إذا لعب في إنجلترا.
وأقيمت مباراة الذهاب أيضًا في بودابست بسبب قيود مكافحة جائحة كورونا في ألمانيا، وانتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.
كانت هذه تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا | ليفربول ولايبزيج يعودان إلى بودابيست في إياب ثمن النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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