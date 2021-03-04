شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحسم موعد عودة نيمار لتدريبات باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، عن الحالة الصحية للنجم البرازيلي نيمار.

وغاب نيمار عن خوض المباريات منذ تعرضه للإصابة في العضلة الضامة في المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان على كان في كأس فرنسا يوم 10 من الشهر الماضي.

ووفقا للجدول الزمني، من المقرر أن يعود اللاعب للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام برشلونة في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، المقررة الأربعاء المقبل.

وكان سان جيرمان فاز في الذهاب بملعب كامب نو 4-1، وعقب فوز فريقه على بوردو 1-0 أمس الأربعاء، بدا بوكيتينو متفائلا بشأن حالة نيمار.

وقال المدير الفني في مؤتمر صحفي: غدا سنقوم بتقييم اللاعبين، وعودة بعضهم ستكون شيئا جيدا لمباراتنا يوم السبت (أمام فريق ستاد بريست في كأس فرنسا).

وأضاف: «تتقدم حالة نيمار ويسير بشكل إيجابي. خلال الأيام المقبلة، سنقيمه لمعرفة ما إذا كان جاهزا».

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين خلف ليل، الذي فاز على مرسيليا 2-0 أمس الأربعاء ليحافظ على الصدارة.

وأوضح بوكيتينو: «أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، وقدمنا شوطا أول رائعا. في الشوط الثاني، رفع بوردو من وتيرة اللعب، عانينا قليلا، ولكننا بعد ذلك تحكمنا في المباراة. دافعنا بشكل جيد وأنا سعيد للغاية بأداء الفريق».

وأكد: «ندرك أنه يتبقى لنا 10 مباريات وإذا فزنا بها، وفيها مواجهات مباشرة، نعرف أننا سنكون الأبطال».

وقال: «بعد كل الوقت الذي قضيته في هذا العمل، أعلم أنه يجب علينا أن نتحلى بالصبر».