شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يضم يوسف أوباما لمعسكر المنتخب المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية لدى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى لضم يوسف أوباما لاعب الزمالك لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2022 المقرر لها في الكاميرون.

وجاء ابتعاد عبدالله السعيد عن المباريات الأخيرة لفريقه بيراميز بسبب الإصابة لتزيد من فرص انضمام أوباما لمعسكر المنتخب خصوصا بعد تألقه مع نادى الزمالك وتصدره هدافى الفريق برصيد 7 أهداف.

واستقر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب على ضم محمد مجدى قفشة صانع ألعاب فريق النادى الأهلى ويحتاج للاعب آخر في نفس المركز.

وكان البدرى قد وضع عدة شروط لأى لاعب كى يضمه للمنتخب وأهمها ضرورة مشاركته بشكل أساسى في مباريات فريقه، هو ما يتعارض مع عبدالله السعيد الغائب عن مباريات بيراميدز الأخيرة للإصابة ويحتاج لبعض الوقت من أجل التأهيل.

وقادت جماهير نادى الزمالك مؤخرا حملة على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل إقناع البدرى بضم يوسف أوباما للمنتخب بعد تألقه مع الزمالك في آخرموسمين.

ويعتبر يوسف أوباما من أبرز لاعبى نادى الزمالك هذا الموسم بعد أن تبوأ صدارة هدافى الفريق في مباريات بطولة الدورى العام.

وينتظر أن يعلن حسام البدرى أسماء اللاعبين المحترفين في الخارج 7 من الشهر الجارى، بعد انتهاء الأهلى والزمالك من مباراتهما الأفريقية، فيما يعلن أسماء اللاعبين في الدورى المحلى يوم 18 مارس، على أن يدخل الفريق معسكره يوم 20 من نفس الشهر، قبل أن يطير بعدها بيومين على متن طائرة خاصة لمواجهه المنتخب الكينى يوم 25 مارس، وبعدها مواجهه جزر القمر يوم 29 من نفس الشهر بالقاهرة.

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 8 نقاط جمعهم من التعادل أول جولتين مع كينيا وجزر القمر، وانتصارين أمام المنتخب التوجولى.