بث مباشر | مشاهدة مباراة غزل المحلة والبنك الاهلي في الدوري المصري We

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “غزل المحلة والبنك الاهلي”، في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-3-2021، ضمن الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.
وتقام مواجهة غزل المحلة والبنك الاهلي على استاد غزل المحلة، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس 1.
ويدير اللقاء الحكم المصري “وليد عبدالرزاق”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.
يدخل الفريقان مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، حيث حقق غزل المحلة الفوز على الانتاج الحربي في الجولة الماضية، كما حقق البنك الاهلي الانتصار على “اسوان”.
ويعد انتصار غزل المحلة هو الثالث في آخر 5 مباريات لعبها في الدوري المصري، بينما أتى انتصار البنك الاهلي بعد غياب دام لأكثر من شهرين منذ تحقيقه الفوز الأول في المسابقة المحلية.
ويتواجد غزل المحلة في المركز 11 برصيد 17 نقطة، في المقابل يقبع البنك الاهلي في المرتبة 14 وفي رصيده 13 نقطة.
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