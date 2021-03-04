شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السمري: «الرأي العام يطالب برحيل باتشيكو.. والقرار المناسب له توقيت مناسب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك أن امتناع اللاعبين عن التدريبات أمر ليس احترافيا.

وقال السمري في تصريحات تليفزيونية: «نملك لاعبين من الأفضل في مصر وخيارات المنتخب تشير لذلك».

وأكد: «نستحوذ بشكل كبير طوال المباريات ولكن هناك قلة أهداف، هذه مشكلة فنية يجب على باتشيكو حلها».

وأشار: «لا نلوم على المدرب، الرأي العام يطالب برحيل باتشيكو ولكن القرار المناسب له توقيته مناسب».

واكد: «لم نناقش ملف رحيل المدرب لانه خطأ كبير».

وأتم: «عدم نزول اللاعبين للتدريبات واي تمرد يحدث اشياء ليست احترافية، ويجب ان يكون هناك ثواب وعقاب ولم نفكر في العقاب لضغط المباريات».