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حسين السمري: «الرأي العام يطالب برحيل باتشيكو.. والقرار المناسب له توقيت مناسب»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك أن امتناع اللاعبين عن التدريبات أمر ليس احترافيا.

وقال السمري في تصريحات تليفزيونية: «نملك لاعبين من الأفضل في مصر وخيارات المنتخب تشير لذلك».

وأكد: «نستحوذ بشكل كبير طوال المباريات ولكن هناك قلة أهداف، هذه مشكلة فنية يجب على باتشيكو حلها».

وأشار: «لا نلوم على المدرب، الرأي العام يطالب برحيل باتشيكو ولكن القرار المناسب له توقيته مناسب».

واكد: «لم نناقش ملف رحيل المدرب لانه خطأ كبير».

وأتم: «عدم نزول اللاعبين للتدريبات واي تمرد يحدث اشياء ليست احترافية، ويجب ان يكون هناك ثواب وعقاب ولم نفكر في العقاب لضغط المباريات».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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