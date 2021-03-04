شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد ينتقد كهربا: «مش شبهي خالص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي فقد ثقة مجلس إدارة النادي وجماهيره بعد كثرة أزماته خلال الفترة الماضية ومنذ انضمامه إلى الفريق.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: «كهربا لاعب جيد ولا خلاف على إمكانياته الفنية، لكنه مشتت بامور أخرى خارج الملعب، وتجربته مع الأهلي حتى الآن لم تُجني ثمارها».

واختتم سعيد: «أرفض تشبيه كهربا بي بعد ازمة موسيماني، نظراً لاختلاف الأجواء والظروف، كما أنني كنت أفصل تماماً بين الملعب والأزمات الخارجية، وتم استدعائي لمعسكر المنتخب الوطني في 2008 وأنا بلا نادِ، لمعرفة حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب آنذاك بإمكانياتي داخل الملعب».