اخبار الرياضه

الزمالك يعترف بالخطأ في صفقة الجزيري.. ويعلن استمرار ساسي

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعترف بالخطأ في صفقة الجزيري.. ويعلن استمرار ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، أن فرجاني ساسي سيستمر بكل تأكيد.

وقال السمري في تصريحات تليفزيونية: «الملف بين اللاعب واللواء عماد عبدالعزيز وأشرف قاسم وعبدالحليم فقط».

وأكمل: «هناك إصرار أن يستمر اللاعب، وعلى ساسي أن يرتبط بالنادي، هناك اقتراب في وجهات النظر».

وعن الجزيري، قال: «الزمالك أساء التقدير في صفقته بسبب أزمة القيد الأفريقي».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا