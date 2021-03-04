شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعترف بالخطأ في صفقة الجزيري.. ويعلن استمرار ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، أن فرجاني ساسي سيستمر بكل تأكيد.

وقال السمري في تصريحات تليفزيونية: «الملف بين اللاعب واللواء عماد عبدالعزيز وأشرف قاسم وعبدالحليم فقط».

وأكمل: «هناك إصرار أن يستمر اللاعب، وعلى ساسي أن يرتبط بالنادي، هناك اقتراب في وجهات النظر».

وعن الجزيري، قال: «الزمالك أساء التقدير في صفقته بسبب أزمة القيد الأفريقي».