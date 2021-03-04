شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشاذلى لاعب الزمالك السابق: أتوقع فوز الزمالك على الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الشاذلى لاعب الزمالك السابق عن رحلته مع كرة القدم، والتى بدأت مع الاتحاد السكندرى، فى صفوف الناشئين لمدة عامين، وتم الاستغناء عنه، وبعد ذلك انتقل إلى الكروم، ومنه إلى الزمالك، ثم الاتحاد العمانى، لينضم بعد ذلك إلى النادى الاولمبى.

قال الشاذلى فى تصريحات لبرنامج "زملكاوى": إنه فى الموسم الأول له مع الفريق سجل هدف، تسبب فى تتويج الفريق ببطولة الدورى.

وأشار لاعب الفريق السابق أنه خلال مشاركته فى أحد المباريات كان هناك مندوبين عن نادى الاتحاد العمانى للتعاقد مع أيمن يونس، ولكن الكابتن يكن عرض عليهم التعاقد معى قائلا لهم " الشاذلى سنه صغير" وعندما أخبرنى بما حدث، أخذت رأى جمال عبد الحميد لاعب الفريق وقتها، فقال له أن يوافق، فى الوقت الذى رفض فيه أيمن يونس الانتقال للفريق العمانى، وبالفعل انتقلت إلى نادى الاتحاد فى عمان.

وأضاف الشاذلى أنه بعد العودة انتقل إلى الاولمبى، رغم انه كان يتمنى الاستمرار فى الزمالك قائلا :" كان نفسى أكمل فى الزمالك"

وعن مباراة الفريق المقبلة أمام الترجى التونسى فى دورى الابطال، قال: أتوقع فوز الزمالك على الترجى، وعلى باتشيكو التركيز فى المباراة، لكن إن شاء الله الفريق هيفرحنا لانه يلعب فى النهاية باسم مصر".