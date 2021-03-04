إبراهيم سعيد: مستوى كهربا الحالي لا يليق بالأهلي..واللاعب مُشتت بأمور أخرى خارج الملعب

الشارقة - اميمة ياسر - قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، إن أداء محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لم يرتقي إلى المستوى المطلوب والمُرضي لجماهير الأهلي حتى الآن .

وأضاف "سعيد" خلال لقائه ببرنامج ’ البريمو ’’المذاع عبر فضائية ’’Ten’’: الأهلي لم يستفد من تواجد كهربا منذ انضمامه إلى الفريق حتى الآن ، كما أن آداء اللاعب خلال تواجده بصفوف الزمالك و اتحاد جدة السعودي أفضل كثيرًا من أدائه مع الأهلي.

وتابع: مستوى كهربا الحالي لا يليق بالنادي الأهلي ، واللاعب مُشتت بأمور أخرى خارج الملعب.

كان الجهاز الفني للنادي الأهلي قد قرر تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر؛ لعدم الالتزام.