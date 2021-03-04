هل يعود عمرو جمال وحسين السيد من جديد للأهلى الصيف المقبل؟

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القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائي عمرو جمال وحسين السيد لاعبا الأهلي، المعاران لصفوف طلائع الجيش والإسماعيلي على الترتيب، من العودة من جديد لصفوف المارد الأحمر في الصيف المقبل، بعد حولهما بقوة في حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وزاد اقتناع موسيماني بقدرات حسين السيد في ظل الأزمة في الجبهة اليسرى في الفترة التي غاب فيها على معلول للإصابة، إضافة إلى رغبة موسيمانى في وجود بدائل قوية في كل مركز من مراكز الدفاع على وجه التحديد.

ويدرك موسيمانى أهمية خط الدفاع الأكثر عرضة للإصابات تزامنا مع مشاركة الأهلي على كافة الأصعدة المحلية والقارية وعدد الإصابات الكبير الذي يضرب المدافعين.

كما يرى المدير الفني للأهلي أن عمرو جمال مهاجم جيد ويستحق فرصة مع الفريق الأحمر، خاصة في ظل الانتقادات الكبيرة التي تطول مهاجمي الفريق وقيام خط الوسط بحمل العبء الهجومي.

وتابع موسيمانى عمرو جمال عن كثب في الفترة الأخيرة ويرى فيه مقومات المهاجم القوي والمؤثر على مرمى الخصوم مما قربه بقوة من العودة لقيادة هجوم الأهلي في الموسم المقبل.