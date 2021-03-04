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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاربعاء 3 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الأربعاء 3 / 3 / 2021  فى مقدمتها ، بعثة الزمالك تُغادر مطار القاهرة متجهة إلى تونس لمواجهة الترجى

الأهلى يغرم كهربا 200 ألف جنيه وإبعاده عن المباريات لمدة شهر

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، بسبب سوء السلوك، بالإضافة إلى حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

 

الأهلى يغرم كهربا 200 ألف جنيه وإبعاده عن المباريات لمدة شهر

مصدر : إصابة حسين الشحات لن تمنعه من المشاركة فى مباراة فيتا كلوب

أكد مصدر بالنادى الاهلى أن الاصابة التى تعرض لها حسين الشحات لاعب الفريق الاحمر لم تمنعه من المشاركة فى المباراة القادمة أمام فيتا كلوب فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا . 

 

مصدر : إصابة حسين الشحات لن تمنعه من المشاركة فى مباراة فيتا كلوب

بعثة الزمالك تُغادر مطار القاهرة متجهة إلى تونس لمواجهة الترجى

غادرت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، على متن طائرة خاصة، متجهة إلى تونس، حيث يحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

بعثة الزمالك تُغادر مطار القاهرة متجهة إلى تونس لمواجهة الترجى

تزيين طائرة الزمالك المتوجهة إلى تونس لمواجهة الترجى: ""كلنا وراك".. صور

حرصت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران "إير كايرو"، على تزيين الطائرة الخاصة التي ستنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا.

تزيين طائرة الزمالك المتوجهة إلى تونس لمواجهة الترجى:

 

المنتخب الوطني يضع الترتيبات الأخيرة لرحلة كينيا.. صور

عقد اليوم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اجتماعا و محمد بركات مدير المنتخب  في مقر الاتحاد عرضا بعده إجراءات سير المعسكر المغلق ومتابعة الاستعدادات الخاصة برحلة الفريق  إلي نيروبي على اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد .

المنتخب الوطني يضع الترتيبات الأخيرة لرحلة كينيا.. صور

مران الأهلي.. طبيب الفريق يؤكد تحسن حالة معلول.. وانتظام هاني

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تحسن حالة علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، مشيرا إلى أن اللاعب قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

 

مران الأهلي.. طبيب الفريق يؤكد تحسن حالة معلول.. وانتظام هاني

أفشة يكتفي بجزء من تدريبات الكرة بمران الأهلي ويجتمع بموسيماني

اكتفى محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  بالمشاركة في بداية مران الفريق اليوم، بسبب شعوره بآلام بسيطة في الركبة.

 

أفشة يكتفي بجزء من تدريبات الكرة بمران الأهلي ويجتمع بموسيماني

 

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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