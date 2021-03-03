شكرا لقرائتكم خبر عن جولات سياحية للمنتخبات المشاركة ببطولة كأس العالم للرماية صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار، واللجنة المنظمة لكأس العالم للرماية بالخرطوش مصر 2021 ، تنظيم جولات سياحية للمنتخبات والبعثات المشاركة بالبطولة .

وتضمنت الجولة التي تمت ظهر اليوم الاربعاء، زيارة كافة لاعبي المنتخبات، والوفود المرافقة لهم إلى منطقة أهرامات الجيزة وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش التي تستضيفها مصر في الفترة 22 فبراير حتى 5 مارس 2021 .

وحرص اللاعبون والبعثات على التعرف على تاريخ الحضارة المصرية من خلال الاستماع إلى المرشدين السياحيين المرافقين لهم ، مشيدين بترحاب المصريين، وحسن الاستقبال، والاستضافة منذ وصولهم مطار القاهرة للمشاركة بكأس العالم للرماية بالخرطوش .

وقدمت المنتخبات الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للبطولة على كل ما يبذولونه من جهد تلبيةً لرغبات اللاعبين، وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات المطلوبة سواءً على مستوى الأمور اللوجستية والإدارية، وكذا الجولات السياحة المتميزة، والفعاليات المتنوعة التي يتم تنفيذها على هامش البطولة .