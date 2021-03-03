هودسون: آمل أن يبقى وان بيساكا مع المنتخب الإنكليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

حث المدرب روي هودسون لاعب مانشستر يونايتد آرون وان بيساكا على التعلم من تجربة كل من جاك غريليش وويلفريد ​زاها​ والبقاء مع ​المنتخب الإنكليزي​ على الصعيد الدولي.



وقال هودسون: "لحسن الحظ، اتخذ خطوة إنكلترا. أود أن أراه متمسكًا وينتظر فترة أطول قليلاً. في الوقت الحالي، هناك منافسة كبيرة على مركز الظهير الأيمن وقد لا ينضم إلى الفريق. كان ويلفريد زاها مثالًا جيدًا آخر".

وأضاف: "إنه أمر مخيب للآمال دائمًا بالنسبة لي أن أرى كيف خسرت إنكلترا ويلفريد زاها".