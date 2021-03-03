بث مباشر | مشاهدة مباراة الرفاع الشرقي والحد في الدوري البحريني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الرفاع الشرقي والحد” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 3-3-2021، ضمن الجولة التاسعة من الدوري البحريني.

ينقل البث المباشر لمباراة “الرفاع الشرقي والحد” على قناة البحرين الرياضية 1، بصوت المعلق البحريني“محمد سويد”.

وتقام مواجهة الرفاع الشرقي والحد على استاد البحرين الوطني، وتنطلق في تمام الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش، 17:10 بتوقيت مصر، 18:10 بتوقيت السعودية.

يحتل الرفاع الشرقي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البحريني، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر “الرفاع” الذي لعب مباراة زائدة.

وجمع الرفاع الشرقي 19 نقطة بعد مرور 9 جولات، انتصر في 6 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، ودخل مرماه 7 أهداف.

في المقابل، يتواجد نادي الحد في المركز الرابع برصيد 14 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث “المنامة”، الذي لعب مباراة زائدة.

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