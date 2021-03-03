تعرف على موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا والقنوات المجانية الناقلة، والمقرر إقامتها على ملعب كامب نو في كتالونيا، اليوم الاربعاء الموافق 3 مارس 2021.

تنطلق مباراة برشلونة ضد إشبيلية بداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، دون تعليق عربي عليها، نظراً لتراجع القناة الرياضية السعودية عن الحصول على حقوق البث المباشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2021/2020 بسبب غياب الجمهور في ظل جائحة فيروس كورونا.

ورغم ذلك، توجد العديد من القنوات الرياضية الأجنبية الناقلة لقمة مباريات اليوم بين برشلونة وإشبيلية، من قبيل القناة الاسبانية الخامسة (تيلي سينكو)، وقناة صحيفة ليكيب الفرنسية، بالإضافة إلى قناة مجانية، عبر القمر الصناعي Express – A1R من روسيا.

قناة مجانية تنقل مباراة برشلونة ضد إشبيلية

ستنقل مباراة برشلونة و ضيفه إشبيلية على القناة المجانية (ماتش تيفي MATCH TV)، وترددها 3515 استقطاب يمين، على القمر الصناعي Express A1R بدرجة 40 شرقاً، بمعدل ترميز 14990، ودرجة تصحيح 3/4.

وتقوم قناة Match tv بنقل مباشر لمباريات الدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الهولندي، كما تنقل بطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس الرابطة المحترفة الإنجليزية، وكأس ملك إسبانيا، ومختلف بطولات الرياضة الفردية، كما أنها قامت بنقل بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة في قطر.

ويسعى برشلونة المنتشي بسلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري الاسباني لتعويض الخسارة في مباراة الذهاب على ملعب سانشيز بثخوان في اشبيلية بهدفين نظيفين، وبلوغ المباراة النهائية للبطولة التي يحمل النادي الكتالوني رقمها القياسي، كأكثر أندية إسبانيا تحقيقاً للبطولة عبر تاريخها.

من جانبه يقدم نادي إشبيلية تحت قيادة المدير الفني الاسباني جوليان لوبيتيجي موسماً جيدًا على الصعيد المحلي، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني، كما بلغ دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وتبدو حظوظه وافرة في تجاوز رفاق ليونيل ميسي في نصف النهائي، بعد الفوز ذهاباً بهدفين نظيفين.

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية

• سبورت 1 المجرية ( قمر الثور 0.8 غرباً)

ترددها 12034 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 3000 التصحيح 3/4

• بريميير سبورت 1 إيرلندا (قمر أسترا 28.2 شرقاً)

ترددها 12226 باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 والتصحيح 3/4

• قناة تيلي سينكو الإسبانية ( قمر أسترا 19 شرقاً )

ترددها 10979 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 22000 والتصحيح 3/4

• قناة ليكيب الفرنسية (قمر أسترا 19 شرقاً)

ترددها 11068 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 22000، والتصحيح 3/4

• ماتش تيفي الروسية (قمر اكسبريس 40 شرقاً) مجانية

ترددها 3615 باستقطاب يمين ومعدل ترميز 14990 والتصحيح 3/4