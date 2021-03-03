المصري عن أزمة المسحات؟ قرار يهدد الرياضة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن قرار اتحاد الكرة المصري بإلغاء تحمل تكاليف المسحات يهدد مستقبل الرياضة في مصر.

وطلب اتحاد الكرة من الأندية دفع ما يقرب من 3 مليون جنيه تكلفة المسحات، كما قرر تحميل الأندية مسئولية إجراء المسحات خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال هاشم: "خلال اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة، اعترض جميع مندوبي الأندية على تحمل تكلفة المسحات".

وأضاف: "ليس لدينا الأموال (هانجيب منين عشان نعمل مسحة)، على أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التدخل لحل الأزمة قبل تفاقمها".

وتابع: "اتحاد الكرة أرسل للأندية خطابات أمس الثلاثاء أكد خلالها على تغريم أي لاعب لا يجري مسحة 10 آلاف جنيه، اتحاد الكرة يحاول تصدير الأزمة لوزارة الرياضة".

وأتم قائلا: "علينا الوصول لحل، نحن أمام أزمة كبيرة، أزمة تهدد الرياضة في مصر".