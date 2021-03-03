الامارات | نيمار يستفز جماهير سان جرمان برد غريب

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يستفز جماهير سان جرمان برد غريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النجم البرازيلي وصانع ألعاب فريق سان جرمان الفرنسي، نيمار إلى دوامة العلاقة المتوترة مع جمهور فريقه، فبعد فترة من تلقي اللاعب سيلا من السباب والشتائم والانتقادات على حساباته في التواصل الاجتماعي بسبب تكرار إصاباته في فترات مهمة للفريق، وبسبب أسلوب حياته خارج أوقات المباريات، قام نيمار بالرد على هذه الاستفزازات بشكل غريب وغير معتاد منه.

وقال نيمار على حسابه في "تويتر" إنه على "الرغم من اجتهادي في التدريبات يوميا، وحرصي الشديد على الاعتناء بنفسي، لم أجد أي كلمة دعم، ولا واحدة". وقالت صحيفة "دياريو سبورت" الإسبانية إن هذه الكلمات من شأنها استفزاز جمهور سان جرمان أكثر، وخاصة أعضاء "الألتراس" الذين أظهروا مرارا رغبتهم في رحيل نيمار، واعتبروه لاعبا غير ملتزم، ولا يحترم النادي، وأبدوا مرات عدة من خلال منشورات ولافتات استغرابهم غيابه في أوقات مهمة جدا، وخاصة في دوري الأبطال.

يذكر أن نيمار غاب عن لقاء الذهاب في ثمن نهائي دوري الابطال، حين فاز سان جرمان على برشلونة 1-4، وقد لا يكون متاحا للعب في مباراة العودة الأسبوع المقبل.

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