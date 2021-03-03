شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب ظهر الأربعاء قبل السفر إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مرانه في الثانية عشرة ظهر اليوم الاربعاء وذلك قبل التوجه لمطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى تونس لملاقاة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك إلى تونس في السادسة مساء الأربعاء استعدادا لمواجهة الترجي على متن طائرة خاصة.

ويواجه الزمالك، نظيره الترجي التونسي مساء السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.