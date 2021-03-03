شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب ظهر الأربعاء قبل السفر إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مرانه في الثانية عشرة ظهر اليوم الاربعاء وذلك قبل التوجه لمطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى تونس لملاقاة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك إلى تونس في السادسة مساء الأربعاء استعدادا لمواجهة الترجي على متن طائرة خاصة.
ويواجه الزمالك، نظيره الترجي التونسي مساء السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ووصل أمس، الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك إلى تونس، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق؛ وذلك لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الفريق بتونس، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وحرص طبيب الزمالك والإدارى على ترتيب كافة الأوضاع لبعثة الفريق فى تونس قبل وصولها، واتفق على خوض الزمالك مرانًا في الساعة الخامسة بالملعب الفرعي لرادس مساء الخميس المقبل، كما اتفق أسامة والدالي على خوض مران الفريق يوم الجمعة المقبل على الملعب الرئيسي باستاد رادس المستضيف للمباراة.
الزمالك كان تعادل سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ثم تعادل بنفس النتيجة مع تونجيت السنغالى خارج ملعبه، ليتواجد الأبيض بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 4 نقاط ومن خلفه مولودية الجزائر المتواجد بالمركز الثاني برصيد نقطتين، ويتفوق على نادي الزمالك بفارق الأهداف بينما يتذيل بطل السنغال المجموعة برصيد نقطة وحيدة.