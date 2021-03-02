ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وفوز الأهلي.. وقائمة الهدافين بعد تألق أحمد سمير

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي مع نادي وادي دجلة، فى المباراة التي جمعتهما، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة والتي أقيمت باستاد السلام.

وكان النادي الأهلى قد حقق فوزاً صعباً على طلائع الجيش بهدفين لهدف، الأحد، في إطار الجولة ذاتها.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الآن:

1- الزمالك - المركز الأول - 30 نقطة من 13 مباراة.

2- الأهلي - المركز الثاني - 24 نقطة من 10 مباريات.

3- مصر المقاصة - المركز الثالث - 23 نقطة من 15 مباراة.

4 - المصري - المركز الرابع - 22 نقطة.

5- إنبي - المركز الخامس - 22 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا - المركز السادس - 21نقطة.

7- الجونة - المركز السابع - 20 نقطة.

8- بيراميدز - المركز الثامن - 19 نقطة.

9- سموحة - المركز التاسع - 18 نقطة.

10- الاتحاد السكندري - المركز العاشر - 18 نقطة.

11- غزل المحلة - المركز الحادي عشر - 17 نقطة.

12- أسوان - المركز الثاني عشر - 17 نقطة.

13- المقاولون العرب - المركز الثالث عشر - 14 نقطة.

14- البنك الأهلي - المركز الرابع عشر - 13 نقطة.

15- طلائع الجيش - المركز الخامس عشر - 12 نقطة.

16- الإنتاج الحربي - المركز السادس عشر - 10 نقاط.

17- الإسماعيلي - المركز السابع عشر - 9 نقاط.

18- وادي دجلة - المركز الثامن عشر - 8 نقاط.

قائمة الهدافين

يتصدر يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن بـ7 أهداف لكل منهما.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري:

1- يوسف أوباما لاعب الزمالك 7 أهداف.

2- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 7 أهداف.

3- حسام حسن لاعب سموحة 6 أهداف.

4- شريف عادل لاعب سيراميكا كليوباترا 6 أهداف

5- شيميليس بيكيلي لاعب مصر المقاصة 6 أهداف

6- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 6 أهداف

7- عمر كمال لاعب المصري 6 أهداف

8- جون أوكوبي لاعب إنبي 5 أهداف.

9- رمضان صبحي لاعب بيراميدز 5 أهداف.

10- جون أوكويي إبوكا لاعب إنبي 5 أهداف.