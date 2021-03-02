شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، 2 – 3 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الثلاثاء، 2 – 3 – 2021، العديد من الأخبار الهامة التي تهم جماهير نادي الزمالك، وكان أبرزها اجتماع كباتن الفريق لتصحيح الأوضاع بعد التعادل السلبي أمام دجلة بالأمس.

شيكابالا يحضر اجتماع كباتن الزمالك واللاعبين "أون لاين" بسبب الإصابة

غاب محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، عن التدريبات الجماعية لفريقه اليوم، بسبب خضوعه لجلسات علاجية، خارج النادي، نظرا لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

اتحاد الكرة يفرض غرامة 10 آلاف جنيه على كل لاعب لا يخضع لمسحة كورونا

أرسل اتحاد الكرة خطاب إلى أندية الدوري الممتاز يطالبهم فيه بإجراء التحاليل و المسحات الخاصة بفيروس كورونا بإحدي المعامل المعتمدة أو التابعة لاتحاد الكرة والتي يتم التعامل معها ، وذلك للاعبين و افراد الجهاز الفني و الإداري .

الزمالك يطالب جامعة سوهاج باعتذار عن واقعة بن شرقى.. والتعليم العالى تحقق وتتواصل مع اللاعب

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العالي بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب إلى جامعة سوهاج لتدريس مقرر "القانون الدولي الخاص" للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن، وذلك بسب إدخال اسم اللاعب أشرف بن شرقي، أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، الذى أداه الطلاب الفرقة الرابعة اليوم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة سوهاج.