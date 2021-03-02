شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 3 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم اليوم الثلاثاء 2 - 3 - 2021، ثلاثة مباريات مثيرة بالدوري المصري شهدت ارتقاء ثنائي الزمالك المعار مصطفى فتحى وعمر السعيد إلى قائمة هدافى المسابقة.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل عمر جابر هدف التقدم للفريق السماوى، وتعادل عمرو كمال للفريق البورسعيدى من ركلة جزاء، ثم سجل محمود وادى الهدف الثانى لبيراميدز.

فيما تعادل فريق المقاصة مع نظيره المقاولون العرب، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتقاسم فريقى الجونة وسموحة نقاط المباراة التي جمعت بينهما بعد إنتهائها بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في المباراة التي جرت بينهما بإستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في مستهل مباريات الجولة الخامسة عشر للدورى، فى مباراة جاءت فيها الأهداف الأربعة عن طريق الثنائى المعار من الزمالك عمر السعيد لصالح الجونة ومصطفى فتحى لصالح سموحة، فضلا عن أن هدفين من الأربعة جاءت عبر ركلات الجزاء.

وجاء ترتيب هدافي الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء كالتالى:

احمد سمير طلائع الجيش 7

عمر كمال المصري البورسعيدي 7

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 7

أحمد ياسر ريان سيراميكا 6

شيمليس بيكيلى مصر المقاصة 6

حسام حسن سموحة 6

شريف عادل محمد دابو سيراميكا 5

مصطفى فتحي سموحة 5

رمضان صبحي بيراميدز 5

رزاق سيسي الاتحاد السكندري 5

جون أوكويي إيبوكا إنبي 5

عمر السعيد الجونة 5