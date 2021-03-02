شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام سبيزيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الرسمي في مواجهة ضيفه فريق سبيزيا، المقرر لها في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «أليانز»، في افتتاح مباريات الجولة الـ 25 من من الدوري الإيطالي.

ويبدأ يوفنتوس اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: تشيزنى

الدفاع: ديمرال، دى ليخت، دانيلو، ساندرو

الوسط: ماكينى، بينتانكور، رابيو، كييزا

الهجوم: كولوسيفسكى، رونالدو