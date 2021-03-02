شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. عمر جابر يتقدم لـ" بيراميدز " وعمر كمال يتعادل للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز عمر جابر لاعب فريق بيراميدز هدف التقدم لفريقة بمرمى المصرى في الدقيقة 60 في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا بعد تسديدة صاروخية لم يتمكن أحمد مسعود على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ 13 من عمر الدوري المصري الممتاز بينما جاء هدف التعادل لفريق المصرى البورسعيدى عن طريق عمر كمال عبدالواحد بالدقيقة 68 من علامة الجزاء .

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق، خط الهجوم: دييجو رولان

ويتواجد على مقاعد البدلاء: جون أنطوي - أحمد الشناوي - طارق طه - محمود وادي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر.

فيما ضم تشكيل المصرى كلاً من.. أحمد مسعود فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. عمر كمال - إسلام صلاح - فريد شوقى – سعيدو، فى الوسط.. أحمد شديد - علاء عطا - محمد عنتر - أموتو أوجستين، فى الهجوم.. محمد جريندو - عمرو موسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من.. أحمد دعدور - أحمد جمعة - حسن على - حجاج عويس - أحمد رفعت - إيزى ايميكا - مصطفى سلطان - كزادى كيسونجو - محمد نعمان صالح.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقاء وحيد ، وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف، في المقابل يحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكهم 13 هدف.