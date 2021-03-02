الامارات | عرض خارجي يغري لاعب الأهلي على طريقة مصطفى محمد

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خارجي يغري لاعب الأهلي على طريقة مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفتي "اليوم السابع" و"الوطن" أن عرضا خارجيا يغري نجم الأهلي المالي أليو ديانج بالرحيل إلى غلطة سراي التركي على طريقة نجم الزمالك مصطفى محمد الذي يلعب للفريقه نفسه حاليا.

وعرض النادي التركي على أليو ديانج عقدا لأربع سنوات، مقابل 5 ملايين يورو، مع راتب مغر، بهدف الانتقال إليه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن يكون لاعباً أساسياً في تشكيلة الفريق، بالصورة ذاتها التي رافقت سابقاً انتقال مصطفى محمد، الذي يتألق حاليا بشكل لافت مع غلطة سراي منذ انضمامه إلى الفريق يناير الماضي.

يذكر أن ديانج (23 عاماً) التحق بالأهلي في صيف 2019، قادماً من مولودية الجزائر مقابل 1.1 مليون يورو، إلا أن اللاعب أبدى مؤخراً رغبته في الرحيل عن النادي، وأخطر رسمياً الجهاز الفني للأهلي برغبته في خوض تجربة الاحتراف خارج القارة السمراء، خصوصاً أن مدرب الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لا يعتمد على ديانج بشكل أساسي في المباريات.

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