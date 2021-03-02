شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة السعودية وفلسطين على ملعب الجامعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل المزيد من المشاورات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، وذلك بعد أن قام يوم 19 فبراير بإطلاق برنامج بعض مباريات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، حول استضافة المباريات المقبلة.

ونتيجة تزايد تأثير جائحة كوفيد-19 والقيود الجديدة على السفر في اتحادات وطنية عدة، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل تغيير على برنامج بعض المباريات التي كانت مقررة يومي 25 و30 مارس 2021، وفق التالي:

- المجموعة الرابعة: السعودية × فلسطين - 30 مارس، استاد جامعة الملك سعود، الرياض

- المجموعة السادسة: طاجيكستان × منغوليا - 25 مارس، استاد الجمهورية المركزي، دوشانبي

- المجموعة السادسة: منغوليا × اليابان - 30 مارس، استاد فوكودا دينشي، تشيبا