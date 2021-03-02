رضا عبد العال للاعبي الزمالك: كل سنة تحرقوا دم الجماهير .. دول مش لاعيبة بطولات

الشارقة - اميمة ياسر - علق رضا عبد العال، المدير الفني السابق لنادي طنطا، علي نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة، التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الـ 14، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو"، المذاع عبر فضائية "ten"، إن لاعبي الزمالك الحاليين يفتقدون مقومات الحصول علي البطولات، مشيرا أن الزمالك لم يحصل علي بطولة الدوري العام من موسم 2015.

واضاف: لاعبي الزمالك لا تفكر في الحصول علي البطولات، ولكن تفكيرها في الحصول علي الفلوس فقط، مشيرا أن كل سنة لاعبي الزمالك بتحرق دم جماهيرها.

وأشار "عبد العال" أن الزمالك بيفقد نقاط سهلة أمام الفرق الصغيرة، مؤكدا أنه نجح في تقديم مستوي ونتائج إيجابية أمام الفرق الكبيرة.