الدوري المصري | باتشيكو: سوء الحظ وراء التعادل السلبي أمام دجلة

أبدي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، حزنه الشديد بعد التعادل السلبي أمام وادي دجلة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من الدوري المصري.

وقال باتشيكو في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن المنافس يمتلك طموحًا كبيرًا للخروج من كبوته وقدم مباريات كبيرة في الفترة الأخيرة.

وأضاف باتشيكو أن الزمالك حاول إحراز الأهداف بشتى الطرق وقام بالدفع بعدد من المهاجمين وكذلك اللعب بقوة على الطرفين وصنع فرصًا لكنه لم يستغلها جيدًا.

وشدد باتشيكو على أن اللاعبين أدوا ما عليهم، لكن الحظء السيء كان وراء ضياع الفرص.

وأشاد باتشيكو بمحمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة، مؤكدًا أنه كان وراء حصول فريقه على نتيجة التعادل.

وتابع : ” نحدد المسددين لركلات الجزاء في الفريق وهم: زيزو وبن شرقي وشيكابالا ولم يتواجد الثلاثي وقت ركلة الترجيح أمام دجلة، كما أن عبد الله جمعة يسدد جيدًا وطلب أن يسدد ووافقت له على ذلك ومنحته الثقة لكنه لم يوفق”.

ورفع الزمالك رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب، فيما يحتل وادي دجلة المركز الثامن عشر والأخير برصيد ثماني نقاط.