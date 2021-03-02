شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: التعادل مع دجلة «محبط».. وغياب التهديف ليس له علاقة برحيل مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن عياب فريق الكرة بالنادي عن التهديف، ليس له علاقة برحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق للإعارة لصفوف جالاتا سراي التركي.

وأضاف سالم خلال تصريحات تليفزيونية: «لا أرى أن السبب الصيام التهديفي في 3 مباريات هو رحيل مصطفى محمد، والفريق يهدر فرص سهلة سانحة له في كل المباريات الأخيرة».

وواصل: «نقترب من حل أزمتنا مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي وهناك نية واضحة منهم لتخفيض المبلغ».

وأكمل: «التعادل أمام وادي دجلة محبط ونسعى لتصحيح الأوضاع في المباريات المقبلة، والجهاز الطبي يجهز زيزو وشيكابالا وحازم إمام لمباراة الترجي التونسي».

وأنهى تصريحاته متمنياً أن يعيد اتحاد الكرة النظر في مسألة مسحات كورونا، مشدداً على أن الأندية لا تستطيع تحمل هذه النفقات.