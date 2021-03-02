شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يهزم ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنعش فريق إيفرتون حظوظه الأوروبية بالفوز على ضيفه ساوثهامبتون 1-0 مساء الإثنين في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للمهاجم البرازيلي ريشارليسون الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 9.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف ليفربول صاحب المركز السادس وبفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي صاحب المركز الخامس ونقطتين عن وست هام صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 30 نقطة في المركز 14. ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف ويحل ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة. وحقق إيفرتون فوزه الـ 13 مقابل 4 تعادلات و8 هزائم فيما خسر ساوثهامبتون للمرة 12 مقابل 8 انتصارات و6 تعادلات.