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إيفرتون يهزم ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنعش فريق إيفرتون حظوظه الأوروبية بالفوز على ضيفه ساوثهامبتون 1-0 مساء الإثنين في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للمهاجم البرازيلي ريشارليسون الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 9.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف صاحب المركز السادس وبفارق نقطة واحدة خلف صاحب المركز الخامس ونقطتين عن وست هام صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 30 نقطة في المركز 14. ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف ويحل ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة. وحقق إيفرتون فوزه الـ 13 مقابل 4 تعادلات و8 هزائم فيما خسر ساوثهامبتون للمرة 12 مقابل 8 انتصارات و6 تعادلات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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