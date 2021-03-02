شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها: موقف على معلول من قائمة الأهلي أمام فيتا كلوب بدورى الأبطال، ودجلة يعطل انتصارات الزمالك محلياً فى ليلة تألق محمد عبد المنصف.

دجلة يعطل انتصارات الزمالك محلياً فى ليلة تألق محمد عبد المنصف.. فيديو

تعادل الزمالك سلبياً مع وادى دجلة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى فى اللقاء الذى تألق فيه محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان ودافع عن مرماه ببراعة أمام هجمات الفريق الأبيض وتصدى لركلة جزاء حاسمة فى الدقيقة 88.

استبعاد دونجا وضم أنطوى لقائمة بيراميدز فى مواجهة المصرى

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة المصري البورسعيدى في الدوري الممتاز، حيث يحل بيراميدز ضيفا على المصري فى السابعة من مساء الثلاثاء باستاد الإسكندرية الرياضي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يتكفل بجراحة "هتلر" اليد فى الإمارات

وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، على تحمل تكاليف العملية الجراحية لمحمد رمضان "هتلر" لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي.

تعرف على موقف على معلول من قائمة الأهلي أمام فيتا كلوب بدورى الأبطال

تبدو حظوظ على معلول، ظهير أيسر الأهلي، فى المشاركة مع الفريق فى مباراة فيتا كلوب الكونغولى السبت المقبل صعبة للغاية، وتشير الدلائل إلى أن اللاعب لن يلحق بالمباراة. 42 مليون جنيه دعماً من وزارة الرياضة للأندية الجماهيرية قررت وزارة الشباب والرياضة صرف دعم مالى لمختلف الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية بقيمة 42 مليون جنيه، وذلك فى إطار الحرص على استقرار الأوضاع بكافة الكيانات الرياضية، سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وتكثيف أنشطتها المختلفة باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وفنية فضلاً عن خدماتها الرياضية.

إنبى يهزم الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى عقر داره

فاز فريق إنبى الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وأحرز هدف الفريق البترولى رامى صبرى من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 من زمن المباراة. منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محمد الشناوي حارس مرمى الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، وغاب الشناوي عن المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحصل على راحة سلبية؛ بسبب شكواه من كدمة تعرض لها في مباراة طلائع الجيش أمس في الدوري الممتاز.

أعلن الاتحاد الدولي للرماية، برئاسة فلاديمير ليسن، إسناد تنظيم بطولة كأس العالم للرماية مارس 2022 لمصر، في ظل النجاحات التى تحققها مصر على مستوى استضافة كأس العالم للرماية بالخرطوش فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة.