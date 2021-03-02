شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يفرض التعادل السلبى على الزمالك فى الشوط الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض وادى دجلة التعادل السلبي على الزمالك فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ،14 من عمر مسابقة الدوري المصرى.

وشهدت المباراة نشاطا هجوميًا مكثفًا من لاعبى الزمالك على دجلة فى الدقائق الأولى من الشوط الأول، لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية، فيما اكتفى لاعبو الغزلان بالتكتل الدفاعى لإفساد هجمات الفريق الأبيض الباحث عن السيطرة والاستحواذ.

وفى الدقيقة 6 حصل الزمالك على أخطر الهجمات عن طريق المغربي أشرف بن شرقى، الذى استغل خطأ لدفاع فريق وادى دجلة واستخلص الكرة بشكل رائع وانفرد بالمرمى من يسار منطقة الجزاء، ولكنه سددها وأبعدها الحارس محمد عبد المنصف ببراعة من يمين مرماه.

فى الدقيقة 21 رد فريق وادى دجلة على هجمة بن شرقى بانفراد خطير لـ لرودني أنتوي ولكن تداخل معه التونسي حمزة المثلوثي بشكل رائع وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة قبل أن تشكل خطورة.

وفى الدقيقة 22 حاول الزمالك استغلال انطلاقات التونسي سيف الدين الجزيرى الذى حاول استلام كرة على حدود منطقة جزاء دجلة، ولكن طالت منه الكرة، ومرت دون خطورة وبعدها في الدقيقة 26 سدد يوسف أوباما كرة قوية تصدى لها محمد محمد عبد المنصف.

فرض الزمالك استحواذه على مجريات الشوط الأول، وحاول اللاعبون اختراق دفاعات الفريق الدجلاوي ولكن دون جدوى حتى أطلق الحكم محمد عادل صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :حراسة المرمي : محمود جنش،خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغنى – أحمد فتوح،خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي،خط الهجوم : أوباما – إمام عاشور – أشرف بن شرقي – وسيف الجزيرى

بينما دخل دجلة المباراة بتشكل مكون من: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: محمود مرعي ، إبراهيم ريعو، إسحاقو يعقوبو، أحمد مجدي،خط الوسط: أحمد سعيد، محمد هلال ، محمد رضا،خط الهجوم: صلاح أمين، جورجينو، رودني أنووي.















































































