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ليفربول يستعد للإنقضاض على بديل فينالدوم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يستعد للإنقضاض على بديل فينالدوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية، أن نادي ليفربول يمني النفس بالحصول على خدمات لاعب ​أودينيزي​، ​رودريغو دي بول​ في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعتبر الريدز أن دي بول الذي ينتهي عقده مع ناديه الإيطالي في العام 2024 سيكون البديل المناسب لجورجينيو فينالدوم الذي سينتهي عقده في الصيف القادم.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة أودينيزي حددت سعر بيع رودريغو دي بول بـ30 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت أن مسؤولي النادي الانكليزي يجهزون عرضاً بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم رودريغو إلى الأنفيلد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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