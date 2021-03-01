الامارات | "فيفا" يقترح الالتفاف حول الجنوب إفريقي موتسيبي لرئاسة الـ "كاف"

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يقترح الالتفاف حول الجنوب إفريقي موتسيبي لرئاسة الـ "كاف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مصادر مقرّبة من المرشحين لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اقترح على ثلاثة مرشحين التوافق حول المرشح الرابع الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، قبل 11 يوما من الانتخابات المقررة في العاصمة المغربية الرباط.

وبحسب هذه المصادر، فإن السنغالي أوغوستين سنغور والموريتاني أحمد ولد يحيى مستعدان للموافقة على اقتراح الاتحاد الدولي، مشيرة الى انه في حال انسحابهما في الثاني عشر من مارس لترك الساحة للملياردير الجنوب إفريقي الذي يحظى بدعم رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو، سيكونان النائب الأول والثاني للرئيس.

وأضافت أنه سيتم اقتراح منصب مستشار الرئيس على المرشح الرابع العاجي جاك أنوما.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يرد فيفا ظهر اليوم الاثنين.

وأوضح مستشار أحد المرشحين أن "فكرة فيفا هي جمع المرشحين الأربعة تحت رعاية المغرب، من أجل الاتفاق على برنامج مشترك، وتعيين مرشح واحد بينهم".

وأضاف "موتسيبي يحظى بأفضلية من الاتحاد الدولي الذي يريد شخصا جديدا غير متوّرط في الإدارة القديمة، لجذب رعاة جدد ومستثمرين وإعطاء صورة أفضل للكاف بعد كل ما حدث" في اشارة الى اتهام رئيس الاتحاد القاري المنتهية ولايته الملغاشي أحمد أحمد في فضائح فساد وإيقافه من الفيفا خمس سنوات في نوفمبر.

ولم يتم اتخاذ القرار بشأن الابقاء على الترشيح من عدمه، لأن كل مرشح عاد إلى بلاده لمناقشة الأمر مع السلطات. وسيلتقي المرشحون في نهاية الأسبوع المقبل في العاصمة الموريتانية نواكشوط على هامش المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للشباب (تحت 20 سنة)، لاتخاذ قرار.

وإذا كان سنغور ويحيى على وشك الاستسلام وفقا لمصادر مؤكدة، فإن أنوما من المرجح أن يبقى المنافس الوحيد لموتسيبي. وقتها ستأخذ الانتخابات منعطفا جديدا، من منافسة رباعية الى ثنائية بين موتسيبي المرشح المفضل للفيفا وأنوما مرشح اتحاد قاري يغار على استقلاله.

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