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شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة فى ختام الدورة التدريبية الإقليمية لأساسيات الأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر
أقيمت الدورة عبر منصة زووم الافتراضية ZOOM بالإضافة إلى البث المباشر على الفيس بوك Face book وعلى موقع المنطقة.
وتأتي إقامة هذه الدورة استكمالا للخطة السنوية لعام 2021 والتى اعتمدها المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى .
وكان اليوم الثانى من ايام الدورة قد شهد محاضرتين هامتين حول التقسيم في الأولمبياد الخاص ألقاها دكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب ومحاضرة أخرى حول الرياضات الموحدة ألقاها شريف الفولي مدير عام الالعاب والمسابقات .
وطلب عدد كبير من المشاركين فى الدورة بضرورة إقامة دورات تخصصية فى كل الموضوعات التى شهدتها الدورة الاساسية ، والتى غطت جميع الجوانب المتعلقة بالأولمبياد الخاص بمشاركة جميع أعضاء الرئاسة الاقليمية ، وقام رضا سبت منسق الدورة من البرنامج البحريني بنقل تحيات الشيخ دعيج ال خليفة رئيس البرنامج البحريني الى المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى والى اعضاء الرئاسة الاقليمية الذين شاركوا بمحاضراتهم الهامة فى تلك الدورة ، مستعرضا العديد من النتائج المثمرة التى جنتها تلك الدورة الهامة.
الاولمبياد الخاص (1)
الاولمبياد الخاص (2)
الاولمبياد الخاص (3)